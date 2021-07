La poesia Haiku a 'La Tela'

La poesia Haiku arriva a La Tela. L’osteria sociale del buon essere di Rescaldina (MI) propone giovedì 29 luglio alle 20.30 'Per un po’ di poesia in più. Laboratorio in versi Haiku', una serata all’insegna dell’essenzialità.

La poesia Haiku arriva a La Tela. L’osteria sociale del buon essere di Rescaldina (MI) propone giovedì 29 luglio alle 20.30 'Per un po’ di poesia in più. Laboratorio in versi Haiku', una serata all’insegna dell’essenzialità. È l’essenzialità della poesia giapponese che in soli tre versi e diciassette more (unità di suono in fonologia) raccoglie sensazioni, pensieri ed emozioni; ed è l’essenzialità di una cucina che vuole dare risalto agli ingredienti. Conduttore della serata sarà Giovanni Benzi, scrittore, libraio e carismatico maestro di cerimonie in molti corsi e workshop di scrittura creativa. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Slowbyte, associazione che ha come obiettivo la promozione di attività di qualità a sostegno della crescita e della maturazione dell’individuo attraverso la scrittura, con il metodo SH!U proponendo laboratori di poesia nei luoghi di ritrovo come bar, osterie e ristoranti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro