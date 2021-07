La visione di città del candidato sindaco per il Centrodestra e 'Idee X Fare', Renzo Bassetto: "Vogliamo una Corbetta bella, solidale e produttiva...".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - “Una bella serata per l’inizio di una bella e propositiva campagna elettorale – commenta la serata di venerdì 16 luglio Renzo Bassetto, candidato sindaco per il Centrodestra ed 'Idee X Fare' – Ringrazio i tanti amici che sono passati per darci il loro sostegno, così come gli ospiti intervenuti, plastica dimostrazione che la nostra squadra si propone di portare i temi cari ai corbettesi a livelli più alti dell’amministrazione pubblica, Regione, Stato, Unione Europea, ed ha la forza per farlo”. “Per noi sarà una campagna di ascolto e proposte, per portare avanti la nostra visione della Corbetta del 2050: Una Corbetta bella, solidale e produttiva. Renzo ha ben dato le priorità dalle quali ripartire per realizzarla: Istruzione e saper fare. Scuole, agenzie educative e mondo dell’impresa, del commercio e delle professioni saranno ben rappresentati nelle nostre liste, e sono al centro delle nostre proposte, così come saranno al centro della nostra azione amministrativa in caso di vittoria” chiosa Maurizio Sala, noto imprenditore, che assieme ad altre persone di spicco della città, come l’ex Assessore Cattaneo, ha fondato il gruppo civico 'Idee X Fare'. “Il Centrodestra c’è ed è compatto nel sostenere la candidatura a Sindaco di Renzo Bassetto, e venerdì l’ha dimostrato ai massimi livelli con la partecipazione del Ministro Garavaglia, del Presidente Fontana, degli europarlamentari Carlo Fidanza, per Fratelli d’Italia, e Massimiliano Salini, coordinatore Regionale di Forza Italia, nonché dell’amico Luca Del Gobbo, indimenticato esempio di ottima amministrazione ed oggi consigliere regione per Noi con l’Italia” asseriscono soddisfatti i componenti dei partiti di Centrodestra. “Siamo stati anche contenti della presenza della Polizia Locale di Corbetta per tutta la serata davanti ai cancelli della villa che ci ospitava. E’ stato un modo per conoscere la professionalità degli agenti della polizia locale” – aggiungono ironici i componenti della coalizione – “certo spiace per loro che abbiano dovuto passare il loro turno a sorvegliare un evento privato non gradito al Sindaco Marco Ballarini, visto che il loro tempo sarebbe stato certamente meglio speso, a beneficio loro ma soprattutto dei corbettesi, che con le loro tasse pagano gli stipendi della polizia locale, se avessero potuto pattugliare le strade della nostra Corbetta”. In conclusione un lancio di campagna ben riuscito, nonostante l’infondata diffida del Comune.

