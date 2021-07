Andrea e le cabine telefoniche

Ha fatto tappa a Sesto Calende il tour del 21enne di Gallarate che ha mappato tutte le cabine telefoniche d’Italia. Andrea Tempestini è arrivato nei giorni scorsi.

Ha fatto tappa a Sesto Calende il tour del 21enne di Gallarate che ha mappato tutte le cabine telefoniche d’Italia. Ad attendere Andrea Tempestini, animato da una forte passione per l'informatica, il web design ed il videomaking, c'erano il vice sindaco Edoardo Favaron, il presidente del Gruppo Commercianti e Artigiani, Patrick Panza, il vice presidente della Pro Loco Andrea Scandola ed il fiduciario di ConfCommercio Gallarate Malpensa, Marco Limbiati. L'occasione è stata buona per una foto di rito all'unica cabina telefonica presente sul territorio di Sesto e per una chiaccherata legata al progetto che ha impegnato Andrea negli ultimi mesi: la mappatura di tutte le cabine telefoniche d’Italia realizzandone poi un sito apposito. Tempestini in poco più di due mesi ha mappato circa 18.830 cabine presenti sulla nostra penisola. Anche a Sesto Calende confidano, ora, che giunga presto l’approvazione di Tim: il sito è pronto, ma attende solo di essere messo on line. Ci si augura, quindi, che l'assenso al progetto da parte dell'operatore nazionale di telefonica arrivi al più presto.

