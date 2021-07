L'autobotte dal 'Catani'

La storica autobotte del '15-'18 del Museo Storico Civico di Cuggiono è davvero un vanto per la comunità. La sera del 'Carmanin', prima della benedizione, la visita a sorpresa al 'Catani'.

L'ha curata, custodita, guidata... per tanti, tantissimi anni, con grande passione, precisione e cura. Un vero e proprio 'gioiellino', invidiato da tutti per la sua unicità. La storica autobotte del '15-'18 del Museo Storico Civico di Cuggiono è davvero un vanto per la comunità. Normalmente è sempre stata guidata da Angelo Cattaneo, il 'Catani', una vera e propria istituzione del paese. Ora ha 94 anni e non può più accompagnarla ad una ricorrenza storica: la benedizione delle macchine della sera del 'Carmanin', il lunedì dopo la patronale della Madonna del Carmine. Anche ieri, infatti, le auto del paese sono sfilate in piazza mercato per il consueto momento di benedizione e la storica autobotte non è stata da meno, ma prima, un omaggio davvero unico: il passaggio dal 'suo' storico meccanico, Angelo Cattaneo. Un momento di commozione e felicità, davvero meritato.

