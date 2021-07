Arresto don: sportello psicologico

Busto Garolfo è sotto shock, dopo l'arresto di don Emanuele Tempesta. L'Amministrazione comunale ha attivato uno sportello psicologico.

Il paese è sotto shock. Qualcuno si dice certo dell'accaduto, altri attendono lo sviluppo delle indagini, altri ancora pregano. La vicenda dell'arresto di don Emanuele Tempesta per presunti abusi sessuali su alcuni bambini continua a essere la principale protagonista del vissuto di Busto Garolfo di questi giorni. Il sindaco Susanna Biondi si dice addolorata, ma al contempo è in attesa di quanto le indagini in corso potranno fare emergere. "Naturalmente le indagini andranno avanti per appurare ogni elemento di questa triste vicenda - spiega - mi preme manifestare la più sincera e totale vicinanza alle famiglie e ai bambini coinvolti, comprendo le perplessità e le ansie che in queste ore agitano anche gli altri genitori". Tanto che l'Amministrazione comunale, al di là della vicinanza umana, ha deciso di attivare un'iniziativa concreta, ovvero l'apertura di uno sportello psicologico "Di cui potranno usufruire - spiega sempre il sindaco - tutti coloro che ne sentano il bisogno". L'auspico del primo cittadino è che questo episodio su cui dovrà essere fatta luce per intero non finisca per esercitare sulla comunità un effetto diviivo e per esasperare gli animi: "Rimaniamo uniti e aiutiamoci a vicenda - scrive - non vogliamo certamente dare giudizi affrettati, non sta a noi giudicare ma certamente stiamo vivendo un grande dolore".

