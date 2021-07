"Negozi, garanzia per città e paesi"

"Le attività commerciali storiche sono la nostra storia, ma anche una garanzia per le nostre città e per il nostro futuro - dice il governatore Attilio Fontana".

"Le attività commerciali storiche sono la nostra storia, ma anche una garanzia per le nostre città e per il nostro futuro. L'apertura di un negozio vuole dire una vetrina illuminata, gente che passeggia, è quindi fondamentale mantenere la loro presenza nelle nostre comunità". Lo ha detto il governatore Attilio Fontana intervenuto, l'altro giorno, alla cerimonia di premiazione dei 117 nuove attività storiche della Regione Lombardia e consegnando personalmente le targhe ai negozianti di Varese e provincia. "Voglio fare i complimenti a tutti quei commercianti che nonostante la pandemia - ha aggiunto il presidente Fontana - hanno tenuto duro. Ci siamo attivati e continueremo a farlo per sostenerli perché non possiamo fare a meno di loro". "I negozi e le botteghe - ha concluso - sono un presidio di legalità, sono il rapporto sociale con i cittadini. Il commercio deve essere anche un momento di incontro: un colloquio, un consiglio, uno scambio d'opinione e per questo noi tutti dobbiamo combattere per difenderlo".

