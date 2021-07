Ambiente e trasporti

Mobilità, clima e energia. Per le imprese interessate ai bandi europei Horizon Europe Cluster 5, che stanno costruendo un consorzio per presentare una proposta e cercano partner, arriva il webinar in tre giornate, dal 20 al 22 luglio.

Mobilità, clima e energia. Per le imprese interessate ai bandi europei Horizon Europe Cluster 5, che stanno costruendo un consorzio per presentare una proposta e cercano partner, arriva il webinar in tre giornate, dal 20 al 22 luglio, con la possibilità di incontri one to one. Tra i partecipanti ci sono aziende, centri di ricerca, università e altri enti interessati a presentare proposte sui bandi Horizon Europe 2021 legati alla mobilità e all'energia, con l’obiettivo di creare contatti e partnership per i progetti. Nella prima giornata la sessione plenaria, con la presentazione degli elementi chiave dei bandi H-EU, le presentazioni di idee progettuali e competenze aziendali da parte dei cluster SmartCommunitiesTech, NextMove, MLC and Clustero). Nella seconda giornata il panel dei Comuni e gli incontri one to one. Nella terza giornata le riunioni one to one, le conclusioni nella sessione di chiusura. L'evento è gratuito. Principali argomenti: mobilità e logistica intelligenti, trasporto sicuro e resistente, energia efficiente, sostenibile e inclusiva, economia circolare, clima e ambiente, soluzioni per i distretti urbani, città e comunità intelligenti, ICT e digitalizzazione. Tra i promotori Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria s.r.l. è un centro nazionale di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico che opera in diversi ambiti industriali, dall’energia al settore alimentare, e più in generale al manifatturiero avanzato dei distretti italiani, passando per le biotecnologie, le nanotecnologie e la bioeconomia. Fa partner di Enterprise Europe Network, rete che nasce nel 2008 per volontà della Commissione Europea, per il supporto all’internazionalizzazione e all’innovazione di aziende e centri di ricerca e che si avvale di 700 partner distribuiti in oltre 60 paesi in tutto il mondo.

