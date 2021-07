Marcallo: 'Notte Bianca'

Marcallo è ormai pronta per la ‘Notte Bianca’ che si svolgerà sabato 17 Luglio, dalle 19 in poi, quando le vie del centro si animeranno con cene, musica e divertimento.

Marcallo è ormai pronta per la ‘Notte Bianca’ che si svolgerà sabato 17 Luglio, dalle 19 in poi, quando le vie del centro si animeranno con cene, musica e tanto divertimento dedicato a marcallesi e non. L’iniziativa è realizzata dal Comune di Marcallo con Casone, in collaborazione con i commercianti e con le molte associazioni locali che si sono messe a disposizione per rendere questa serata ancora più accesa ed entusiasmante. Saranno molti i bar che parteciperanno alla ormai celeberrima Notte Bianca Marcallese: paella e sangria saranno le pietanze dominanti nella cena organizzata dal ‘DJ bar’ e da ‘ Mauro Il Fornaio’, nei pressi di piazza Italia, mentre ‘Izzy Bar’ di Via Varese preparerà un pasto a base di pesce. Il tutto accompagnato da vari spettacoli di musica dal vivo, che si terranno nella principale piazza del paese. (di Alessio Dambra)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro