Piano opere pubbliche

Tre interventi e tutti di spessore. L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo mette nero su bianco il suo piano per le opere pubbliche per il triennio 2022-2024.

Tre interventi e tutti di spessore. L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo mette nero su bianco il suo piano per le opere pubbliche per il triennio 2022-2024. Per il 2022 sono state messe sul piatto opere per oltre un milione e 300 mila euro. La 'magna pars' dell'investimento in questione concerne la realizzazione di un nuovo centro polisportivo coperto che andrà a beneficio delle scuole dell'obbligo e del centro sportivo comunale 'Battaglia'. In questo caso la giunta ha stanziato un importo di 950 mila Euro con la finalità di mettere a disposizione una struttura ampiamente fruibile a misura di ogni età e di assecondare la multiformità della pratica sportiva come momento educativo primario. Ammonta invece a 300 mila euro l'intervento previsto per ristrutturare il fabbricato dell'area ex Pessina per dargli più robusto volto con l'ottica di destinarlo ad attrezzature pubbliche che strizzino l'occhio alle esigenze di attività produttive, imprese sociali, attività industriali e di artigianato. Connesso a fini di valorizzazione turistica, ambientale e ricreativa è invece un intervento del valore di 129 mila 600 euro per rivestire di nuovo l'area del lavatoio di proprietà comunale al fine di rendere più appetibile in termini di frequentazione una zona situata in prossimità del canale Villoresi. Opere che intrecciano l'aspetto culturale, economico, ambientale e sociale destinate a dare al tessuto urbano di Busto Garolfo una marcia in più.

