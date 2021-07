La Quercia: kaxsede

Dopo tanto lavoro il sogno si realizza. I ragazzi dell’associazione La Quercia di Corbetta potranno contare su uno spazio adeguato alle loro esigenze.

Dopo tanto lavoro il sogno si realizza. I ragazzi dell’associazione La Quercia di Corbetta potranno contare su uno spazio adeguato alle loro esigenze e tutto questo grazie allo splendido lavoro di squadra partito dal Rotary di Magenta e continuato con la stessa La Quercia, con il gruppo Olona, con il Comune e coinvolgendo il gruppo francese Parigi Sud Est. L’idea portata avanti da Raffaella Mastaglia, coordinatrice del progetto, era quella di utilizzare la sovvenzione globale per attività sul territorio. “Non era affatto semplice – ha commentato Raffaella – la Rotary Foundation concede sovvenzioni importanti per progetti in aree degradate del mondo, ma in questo caso si trattava di fondi da utilizzare nei nostri comuni. Anche noi abbiamo tantissime esigenze e utilizzare dei soldi per La Quercia sarebbe stato importante per tantissime famiglie”. Come fare? Coinvolgendo il gruppo rotariano francese al quale è stato girato il progetto che, una volta approvato, ha trovato esecuzione a Corbetta. Come ha detto Raffaella non è stato affatto facile. L’iter burocratico richiesto è stato lungo e tortuoso perché la Rotary Foundation ha voluto verificare nei minimi dettagli quello che si voleva fare. Alla fine è stato approvato per la felicità di tutti. All’inaugurazione c’erano i membri del Rotary con Raffaella Mastaglia, la presidentessa Marina Mignone, i rappresentanti de La Quercia con il presidente Roberto Ravani e Patrizia Ritorno, il sindaco Marco Ballarini e il vice sindaco Linda Giovannini. Il Comune di Corbetta ha messo a disposizione la scuola di Cerello per l’associazione La Quercia. La struttura è stata allargata, è stata creata la ciclo officina e sono stati realizzati spazi adeguati. I laboratori hanno già preso piede come quello dell’arte che sta raccogliendo anche la collaborazione dei ragazzi del Rotaract. Sono state realizzare delle fiabe che, grazie ad un QR Code potranno essere ascoltate. Alcune di queste fiabe sono state messe a disposizione della Pediatria dell’ospedale Fornaroli e saranno solo le prime di una lunga serie. Con la ciclo officina i ragazzi stanno imparando ad aggiustare le biciclette. Ma non solo. “Le biciclette che ricevono in donazione le aggiusteranno e le doneranno a loro volta alla Casa dell’Accoglienza di Magenta – aggiunge Raffaella – la solidarietà che chiama solidarietà”. Un progetto che non è solo un punto di arrivo, ma anche e soprattutto un punto di partenza. Che ha coinvolto molte persone, ma che ha trovato in Raffaella Mastaglia il punto di partenza: “Ci ho creduto fin dall’inizio e posso dire di essere orgogliosa di quello che siamo riusciti a fare”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro