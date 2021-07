Vaccinazioni in farmacia

Regione Lombardia sta avviando iniziative sul territorio volte ad aumentare il più possibile il tasso di copertura vaccinale della popolazione over 60, con l'obiettivo di raggiungere l'immunità di comunità. Accordo con le farmacie.

In coerenza con quanto indicato dalla struttura commissariale e con la disponibilità del vaccino Janssen, Regione Lombardia sta avviando iniziative sul territorio volte ad aumentare il più possibile il tasso di copertura vaccinale della popolazione over 60, con l'obiettivo di raggiungere l'immunità di comunità. Tra le diverse iniziative, spicca l'accordo raggiunto con le farmacie per la somministrazione del vaccino anti-Covid-19. "L'iniziativa - dice la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - prevede la partecipazione alla campagna anti Covid-19 da parte delle farmacie convenzionate aderenti, per gli anni 2021 e 2022. La vaccinazione sarà eseguita da farmacisti adeguatamente formati grazie alla partecipazione a corsi organizzati dall'Istituto Superiore della Sanità, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti, da altre istituzioni accreditate e/o da forme di tutoraggio pratico da parte di professionisti sanitari". La prima fase sperimentale prenderà avvio su tutto il territorio regionale a partire dalla fine di luglio nelle seguenti 21 farmacie convenzionate aderenti; numero che progressivamente aumenterà fino al coinvolgimento di tutte le farmacie convenzionate sul territorio regionale.

LE PRIME FARMACIE CONVENZIONATE

Martinengo (Bg), farmacia Antica spezieria & c. snc, via Tadino 7;

Bergamo, Nuova farmacia Grumellina srl, via Tadino 4d;

Brescia, farmacia Fiorentini, via Armando Diaz 13/D;

Paderno Franciacorta (Bs), farmacia Botturi, via Padre Marcolini 5;

Como, farmacia Di Breccia srl, via Perego 7;

Bulgarograsso (Co), farmacia S. Agata srl, via Guffanti 2/b;

Cremona, farmacia Galli, via Bissolati 78;

Cremona, farmacia Leggeri di Leggeri dr. Paolo, corso Matteotti 20;

Valmadrera (Lc), farmacia Imperatori sas dr. Gatto & c., piazza mons. B. Citterio;

Brembio (Lo), farmacia Botti, via Antonio Gramsci 13;

Cesano Maderno (Mb), farmacia Dante snc, via Dante 70;

Monza, farmacia Manzoni sas, via Manzoni 14/16;

Garbagnate Milanese (Mi), farmacia comunale n.2, via Milano 144/4;

Milano (Mi), farmacia Ambreck srl, via Stradivari 1;

Villimpenta (Mn), farmacia Donelli Giuseppe, via Roma 62;

San Benedetto Po (Mn), Antica farmacia Ghidini Anna, via E. Ferri 46;

San Martino Siccomario (Pv), Farmacia San Giovanni di Vitali Silvia, via Gravellone 1/3;

Vigevano (Pv), farmacia Bertazzoni srl, via del Carmine 27;

Morbegno (So), farmacia Mazzocchi dr. Cesare, via Garibaldi 50;

Gallarate (Va), farmacia dott. Paolo Introini & c. sas, via Magenta 27;

Varese, farmacia della Brunella, via Salvo d'Acquisto 2.

