Contro gli annunci mortuari

Con l'auto contro il pannello con gli annunci mortuari. E' successo a Malvaglio. I residenti: "Siamo stanchi di veicoli che sgommano attorno al cimitero".

Giovani in auto che si divertono a sgommare attorno al cimitero di Malvaglio, tra le preoccupazioni dei residenti. L’ultimo episodio segnalato è accaduto nella notte tra sabato e domenica, quando un gruppo in auto ha perfino combinato un danno. Il conducente ha perso il controllo del veicolo finendo sul cordolo del marciapiede. Il veicolo è stato proiettato in avanti, verso la griglia che ricopre il canale, andando a sfondare il pannello con gli annunci mortuari. Un disastro che avrebbe potuto causare anche dei feriti, che per fortuna non ci sono stati. “Siamo stanchi di questa situazione – commentano alcuni malvagliesi – molti giovani non riconoscono più il rispetto verso gli altri”.

