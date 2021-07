Al via il bando 'Innovaturismo' per favorire lo sviluppo di progetti innovativi in ambito turistico. Lo promuovono le Camere di Commercio lombarde.

Al via il bando 'Innovaturismo' per favorire lo sviluppo di progetti innovativi in ambito turistico. Lo promuovono le Camere di Commercio lombarde, tra cui la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e il testo del bando è disponibile sul sito di Unioncamere Lombardia all'indirizzo web www.unioncamerelombardia.it. Le risorse stanziate per il bando ammontano a 400.000 euro e sono finalizzate alla realizzazione di progetti per specifici segmenti turistici (ad esempio: wedding, grandi eventi, shopping, turismo business, religioso, slow e culturale). L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 50.000 euro per partenariato. L’investimento minimo per progetto da parte del partenariato è di 20.000 euro, con un minimo di 2.500 euro per ogni impresa partecipante. Le domande possono essere presentate dal 26 luglio al 22 settembre esclusivamente in modalità telematica. I progetti devono essere realizzati e completati entro il 29 aprile 2022. Possono partecipare le Micro Piccole e Medie Imprese lombarde in partenariato composto da almeno 3 imprese e un soggetto non impresa operanti nei settori del turismo, commercio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), degli alloggi, dell'artigianato, dei servizi, delle attività artistiche e culturali, dell'istruzione e dello sport e da almeno un soggetto non imprenditoriale. Il bando promuove i partenariati di imprese con altri soggetti (musei, associazioni, guide turistiche, consorzi turistici) per realizzare progetti di promozione e sviluppo turistico del territorio lombardo, con modalità innovative, innalzare gli standard qualitativi dei prodotti offerti e rafforzare le filiere turistiche e le imprese che ne fanno parte. Sono ammissibili al finanziamento interventi per: attrarre e fidelizzare i target turistici, sostenibilità ambientale e sicurezza per i turisti, coinvolgimento del turista nella customer journey prima e dopo il viaggio, comunicazione e marketing digitale, rafforzamento tecnologico e potenziamento della connettività del territorio, raccolta dati per monitorare il comportamento, anticipare le tendenze e adeguare la progettazione dei prodotti turistici e le strategie di marketing, studi di fattibilità, piani aziendali e analisi di mercato, formazione del capitale umano.

