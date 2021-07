"Abbracciamoci forte"

Il lungo abbraccio (l'ennesimo di questi Europei), ma stavolta anche le lacrime... di gioia, euforia ed emozioni uniche, immense, straordinarie. Il 'Mancio' e Gianluca (Vialli), Gianluca e il 'Mancio', praticamente una cosa sola, così come una cosa sola è stata tutta la Nazionale. Perché la vittoria, alla fine, è arrivata fuori dal terreno di gioco. E' lì che l'abbiamo costruita, giorno dopo giorno, partita dopo partita. Con la preparazione, la grinta, la testa e il cuore, certo, però, soprattutto, con l'essere gruppo, squadra. Già, ce lo hanno insegnato proprio loro, i 'gemelli del gol', campioni e amici, amici e campioni fin dai tempi della Sampdoria e, oggi, condottieri indiscussi dell'Italia. La guida, i punti di riferimento, la coppia che ha trasformato quel sogno in realtà. Lui e l'altro, l'altro e lui, Mancini e Vialli, Vialli e Mancini, appunto, ancora assieme, a Wembley, stavolta, però, con la coppa che "sì" si alza verso il cielo. La 'vostra'; l'avete composta passo passo, avete lavorato con intensità, impegno e passione e ci avete portato lassù, sul tetto d'Europa, abbracciandovi forte e abbracciando tutti quanti.

