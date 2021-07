"Campioni del Mondo..."

9 luglio 2006 - 9 luglio 2021: quindici anni fa la Nazionale italiana di calcio conquistava a Berlino il suo quarto titolo mondiale. Un ricordo ancora vivo.

Pochissimi giorni, o forse sarebbe ormai il caso di dire ore, e poi sarà finale tra Italia e Inghilterra per questo Campionato Europeo di calcio, ma, intanto e inevitabilmente, il pensiero oggi non può che andare a 15 anni fa. Un'altra finalissima, un altro appuntamento storico per la 'nostra' Nazionale e quel sogno che diventò realtà. 9 luglio 2006, l'Italia guidata dal commissario tecnico Marcello Lippi, infatti, a Berlino si laureò campione del Mondo, dopo avere battuto ai rigori la Francia. Un ricordo ancora adesso indelebile nella testa e nei cuori; un trionfo che ci regalò il quarto successo ad un Campionato Mondiale e un'emozione forte, unica, eccezionale. La mente, insomma, è come se tornasse indietro e ci facesse rivivere passo passo la cavalcata degli 'Azzurri'. Non eravamo di certo noi i favoriti, eppure ad ogni gara crescevamo sempre di più, diventando una vera e propria corazzata. Chi scendeva in campo contro di noi, sapeva bene quanto sarebbe stato difficile. E lo stesso sembra anche ora, con la Nazionale di Roberto Mancini che, fin dall'inizio ha dimostrato un'unità molto simile a quella, appunto, del 2006. Tutti nella stessa direzione; tutti pronti a sostenersi a vicenda e ad aiutarsi l'uno con l'altro. Tutti compatti e consapevoli che solo con il gruppo si possono centrare determinati traguardi. 15 anni fa ci siamo riusciti; 15 anni dopo, speriamo che la storia si ripeta!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro