Tari: sconto per imprese e commercianti

Tassa rifiuti, per imprese e commercianti di Somma Lombardo c’è lo sconto del 56%. Posticipata anche quest’anno la scadenza della Tari al 30 settembre.

Anche quest’anno è stata posticipata al 30 settembre la scadenza della prima rata della Tari. Lo ha deciso la giunta di Somma Lombardo, ricalcando la scelta fatta nel 2020 per venire incontro alla popolazione alle prese con l’emergenza Covid. Gli avvisi di pagamento della tassa rifiuti verranno spediti a giorni direttamente nelle case, oppure inviati via email o Pec. Per imprese, commercianti e professionisti la bolletta sarà decisamente più leggera con una riduzione del 56% sulla parte variabile. Lo sconto riguarda quasi tutte le categorie di utenze non domestiche: tra gli altri ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffetterie, parrucchieri, estetiste, uffici, agenzie, studi professionali, associazioni, luoghi di culto, carrozzerie, autofficine, elettrauto, idraulici, elettricisti, fabbri, falegnami, negozi di abbigliamento, calzatura, tappeti, antiquariato, librerie, cartolerie, magazzini senza alcuna vendita diretta, attività artigianali e industriali con capannoni di produzione. “L’Amministrazione comunale ha voluto utilizzare gli stanziamenti statali legati al perdurare della pandemia guardando alle categorie maggiormente penalizzate dalla crisi per via di chiusure e restrizioni – ricorda l’assessore a Bilancio e Tributi Barbara Vanni – Le riduzioni sono già state approvate dal Consiglio comunale pertanto gli avvisi di pagamento saranno già aggiornati con lo sconto”. Per tutti la seconda rata andrà saldata entro il 2 dicembre.

