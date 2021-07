Somma Lombardo... che riciclone!

Somma Lombardo si conferma anche nel 2020 tra i Comuni Ricicloni sopra i 15 mila abitanti. Lo certifica il rapporto annuale di Legambiente.

Somma Lombardo si conferma anche nel 2020 tra i Comuni Ricicloni sopra i 15 mila abitanti. Lo certifica il rapporto annuale di Legambiente: la città dei 'Tre Leoni' è prima in provincia di Varese e terza in Lombardia per la minore produzione di rifiuto secco pro capite, 65,1 kg all’anno per abitante, davanti a Caronno Pertusella (70,3 kg) e Cassano Magnago (72,8 kg). “È merito dei cittadini, e li ringraziamo per questo, se grazie a una raccolta più puntuale negli ultimi anni ci è stato possibile ridurre la tassa rifiuti in media del 12% – commenta l’assessore all’Ecologia Edoardo Piantanida – Vogliamo proseguire su questa strada e incrementare anche la differenziata. Sappiamo che importante contare sul contributo di tutti, solo così siamo riusciti a passare dal 61% del 2015 al’86% del 2019”.

