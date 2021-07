Entro il 2026, grazie al progetto ‘Fili’ di FNM, verranno piantati 800 mila nuovi alberi in Lombardia. "Un'opera per una Regione più veloce, connessa e sostenibile".

L'anno è il 2026; un obiettivo chiaro e preciso, per provare a guardare al futuro con una sempre maggiore attenzione all'ambiente ed al territorio che ci sta attorno. 800 mila nuovi alberi da piantare in Lombardia: è questo, in sintesi, il progetto 'Fili' di FNM. Più nello specifico, le piante interesseranno una superficie di circa 41 mila ettari, un’area più grande del Lago di Garda, lungo un percorso che attraversa 24 Comuni lombardi (precisamente dalla stazione di Milano Cadorna, passando per la Bovisa e le città di Saranno e Busto Arsizio con i progetti di rigenerazione urbana delle stazioni ferroviarie e un percorso ciclabile di 73 chilometri che dal capoluogo arriva all'aeroporto di Malpensa). "Un’opera, insomma, straordinaria e importante che va nella direzione di una Lombardia più veloce, più connessa e più sostenibile - ha scritto il presidente della Regione, Attilio Fontana".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro