Biciclettata nei luoghi della Resistenza. Anpi, Ecoistituto della Valle del Ticino e nove Comuni del territorio, pronti a salire in sella insieme per non dimenticare.

Pedalando nei luoghi della Resistenza. Da una parte L'Anpi e l'Ecoistituto della Valle del Ticino, dall'altra nove Comuni e... allora pronti a salire in sella, perché domenica prossima (11 luglio) ecco l'ormai immancabile appuntamento con 'Percorsi Partigiani', biciclettata, appunto, per non dimenticare. Diverse, poi, le aree direttamente coinvolte: alle 9.30, ad esempio, a Vanzaghello in piazza della Costituzione, alle 9, invece, a Turbigo nell'ex piazza Primo Maggio (oggi Madonna della Luna), ancora alle 8 a Casorezzo in piazza Primo Maggio oppure alle 8.30 ad Inveruno in piazza Crocifisso o alle 9 a Cuggiono in piazza Della Vittoria; quindi, alle 10 al muro dei Tre Martiri a Castano, fino ad arrivare alle 10 in località Padregnana a Robecchetto (monumento ai partigiani di Rho), alle 10.45 a Cuggiono alla lapide a Giovanni Rossetti, alle 11, sempre in territorio cuggionese, alla cascina Leopoldina e alle 12 in Villa Annoni. E, al termine della biciclettata, possibilità di pic-nic presso il parco della stessa Villa Annoni. Il contributo spese di organizzazione, assicurazione e assistenza è di 5 euro (in caso di maltempo, il ritrovo sarà alle 11 alla cascina Leopoldina).

