'Big Jump': tutti in acqua

Centinaia di migliaia di persone, nello stesso momento, pronte a tuffarsi nei corsi d'acqua delle loro città. Anche il nostro territorio risponderà presente.

Pronti ad entrare in acqua e farlo tutti insieme? L'appuntamento, allora, è la prossima domenica (11 luglio) quando sui fiumi di tutta Europa sarà il momento della 18^ edizione del 'Big Jump', con centinaia di migliaia di persone che, nello stesso istante, si tufferanno nei corsi d'acqua delle loro città, per riavvicinarsi e riavvicinare così la gente, appunto, ai propri fiumi. E anche il nostro territorio, di nuovo, risponderà presente, con una discesa in canoa che, partendo dalle 'Sette Fontane' a Galliate, raggiungerà la spiaggia del Parco Robinson di Vigevano. Più nello specifico, il programma prevede il ritrovo alle 8.30, appunto, al Parco Robinson e da qui ecco la partenza dei bus navetta e dei mezzi di trasporto delle imbarcazioni; quindi, attorno alle 10 si arriverà a Galliate, per dare il via (alle 10.30) alla discesa. Dopo mezzogiorno, sosta e pranzo al sacco lungo il fiume e, alle 16, sarà la volta del 'Big Jump' vero e proprio a Vigevano, prima di concludere la giornata con un rinfresco.

