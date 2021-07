L'impegno per i giovani

Comune di Busto Garolfo e associazioni La Rete, RadioOleè e Milamani ex Adonai hanno deciso di rinnovare il loro cammino fianco a fianco, per coinvolgere i giovani.

Il loro orientamento è comune e si riassume in tre parole: coinvolgere i giovani. Amministrazione comunale di Busto Garolfo e associazioni La Rete, RadioOleè e Milamani ex Adonai hanno una tale sintonia di vedute al riguardo da avere deciso di rinnovare il loro cammino fianco a fianco. Tutto parte dal 2018 quando la giunta bustese emanò un avviso pubblico "Per raccogliere - si legge nella determina del Comune - le manifestazioni di interesse da parte di associazioni senza fini di lucro che svolgono o intendono svolgere attività a favore dei giovani residenti". E, allo scopo, aveva anche messo a disposizione i locali del primo piano della villa di via XXV Aprile. Visti i buoni risultati, documentati da iniziative di concreto coinvolgimento delle giovani generazioni, raggiunti dall'intesa, ecco allora la decisione di dilatarne la durata. Tutto questo considerando anche il momento di inevitabile freno che i sodalizi hanno dovuto patire a causa del mordere della pandemia. Ora, però, il Comune e le tre realtà associative sono pronti a ripartire di slancio a suon di iniziative pur con l'osservanza delle norme anti-Covid necessariamente ancora in vigore. "L'Amministrazione comunale - prosegue la determina - riconosce significato e utilità nelle attività svolte dalle associazioni, ne sostiene le azioni e condivide il comune intento di promuovere iniziative e progetti a favore dei giovani". Da qui la decisione di prorogare la collaborazione fino al 31 dicembre. Ma la porta del Comune è aperta anche per il contributo di altre realtà che coltivino la medesima finalità. Per questa ragione l'Amministrazione provvederà a emettere per il prossimo autunno un nuovo bando per favorire ulteriori coinvolgimenti e collaborazioni.

