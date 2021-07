Il futuro centro cittadino

Il progetto parte dal basso. Il Comune di Parabiago intende coinvolgere imprese, stakeholder, cittadini e commercianti nel disegnare le linee guida del futuro centro città.

Il progetto ha un largo respiro e parte dal basso. Il Comune di Parabiago intende coinvolgere imprese, stakeholder, cittadini e commercianti nel disegnare le linee guida del futuro centro cittadino al fine di renderlo un biglietto da visita sempre più gradevole. "Stiamo incontrando stakeholder e commercianti - spiega in una nota il sindaco Raffaele Cucchi - per ragionare insieme sulle opportunità messe in campo dai progetti di rigenerazione urbana e da un modo innovativo di vivere la socialità ripensando la città nei suoi spazi pubblici". Cucchi parla di "sfida ambiziosa" che rappresenta, però, una carta preziosa da giocare sul tavolo del rilancio del potenziale di attrattiva del tessuto parabiaghese nel suo complesso. L'intento dell'Amministrazione comunale è duplice: da un lato rendere il centro coinvolgente non soltanto sul piano della bellezza estetica ma anche di quello di una più marcata e responsabile fruizione dei suoi spazi, dall'altro farlo non con soluzioni calate dall'alto, ma con un'apertura a osservazioni e suggerimenti da parte di chi lo vive giorno per giorno e ne conosce quindi le più significative necessità.

