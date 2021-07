Moschea: sindaco coi cittadini

Quattro date: 12, 13, 15 e 16 luglio. Dove? In sala consiliare. Il sindaco di Castano ha organizzato una serie di incontri con i castanesi per affrontare la questione moschea.

Quattro date: 12, 13, 15 e 16 luglio, dalle 18. Dove? In sala consiliare. Proprio nel palazzo Municipale, infatti, in quello che è il luogo della vita amministrativa della città, ecco che il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello, incontrerà i castanesi per rispondere alle varie domande sul centro culturale islamico di via Friuli. "Abbiamo scelto la Villa Rusconi - spiega il primo cittadino - in quanto vogliamo rimarcare la centralità di questo luogo, sede del confronto democratico che non a tutti i consiglieri è, evidentemente, caro allo stesso modo. Sulle modalità degli appuntamenti, poi, le persone potranno accedere alla sala in un numero massimo di 25 per serata, solo previa prenotazione alla mail sindaco [dot] castano [at] comunecastanoprimo [dot] mi [dot] it (qualora avremo ulteriori richieste, verranno valutati anche altri momenti) e tutti confronti saranno trasmessi in diretta sulle pagine Facebook 'Comune di Castano Primo' e 'Giuseppe Pignatiello Sindaco di Castano Primo'. Si tratta di momenti certamente importanti, che dimostrano, per l'ennesima volta, quanto questa Amministrazione sia per la massima trasparenza nei confronti della popolazione. La nostra disponibilità al confronto non è mai mancata sia in presenza, sia attraverso i vari mezzi di comunicazione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro