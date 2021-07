"Valorizzare uso concime naturale"

Coldiretti: "Bene la proposta di legge riguardante il controllo, il monitoraggio e la tracciabilità dei gessi di defecazione utilizzati in agricoltura".

Bene la proposta di legge riguardante il controllo, il monitoraggio e la tracciabilità dei gessi di defecazione utilizzati in agricoltura approvata dalla giunta regionale della Lombardia su proposta degli assessori Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima). Lo afferma la Coldiretti regionale in merito alla proposta normativa, che ora dovrà essere discussa in Consiglio Regionale, che intende regolamentare i movimenti dei gessi e conoscerne la destinazione, così come più volte auspicato. Per tutelare e valorizzare al meglio le eccellenze agricole dei nostri territori – afferma la Coldiretti Lombardia – dobbiamo conoscere la natura di ciò che viene utilizzato per rendere fertili i nostri campi. È importante quindi garantire anche sui cosiddetti “gessi di defecazione” un'attenta gestione fino ad arrivare a forme di certificazione digitalizzata di prodotti in tutte le loro fasi per assicurare la tutela dei consumatori, degli agricoltori e delle coltivazioni. "In agricoltura - conclude la Coldiretti Lombardia – è sempre meglio usare il concime naturale delle nostre stalle che permette di preservare le caratteristiche dei suoli scongiurando l'inaridimento e il rischio idrogeologico, in un’ottica di economia circolare e di sostenibilità ambientale".

