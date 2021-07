Pellicole 'Mab Unesco'

Il 29 giugno presso Villa Castiglioni a Pontevecchio di Magenta, sede del Parco Lombardo della Valle del Ticino, si è tenuto l’incontro per la consegna delle pellicole adesive indicative del riconoscimento Mab Unesco.

Il 29 giugno presso Villa Castiglioni a Pontevecchio di Magenta, sede del Parco Lombardo della Valle del Ticino, si è tenuto l’incontro per la consegna delle pellicole adesive indicative del riconoscimento Mab Unesco destinate ad essere collocate presso gli ingressi cittadini dei Comuni appartenenti alla Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano. L’iniziativa è parte di una serie di sette incontri che si svolgeranno nel territorio MAB lombardo volti a fornire un segnale tangibile della presenza di questa preziosa attestazione internazionale alle municipalità facenti parte della nostra Riserva della Biosfera, riconosciuta nel 2018 nella sua nuova estensione dall’UNESCO nell’ambito del programma 'Man and Biosphere' (MAB). I prossimi incontri si svolgeranno a Luino, a Vigevano, a Brinzio, a Lonate Pozzolo, a Pavia e ad Angera e avranno parimenti l’obiettivo di espandere la consapevolezza legata al riconoscimento Unesco e alle opportunità che ne derivano per enti, attori territoriali e, in particolar modo, per la comunità residente. La consegna di questa cartellonistica e dei relativi layout è infatti contemplata nel piano di azione della Riserva MAB nella sezione dedicata alle azioni di comunicazione off-line - piano che prevede anche delle sedute di consultazione dei soggetti coinvolti, volte a stabilire temi comuni di lavoro e di collaborazione. La nuova cartellonistica turistica è destinata a comparire in corrispondenza degli accessi urbani dei Comuni MAB con l’obiettivo di accrescere la percezione da parte di visitatori e cittadini di trovarsi all’interno di un territorio eccezionale - la cui straordinarietà da un punto di vista naturalistico, paesaggistico e della biodiversità è stata riconosciuta dall’UNESCO, consentendogli l’ingresso nella rete mondiale delle Riserve di Biosfera. “L’evento ha costituito una preziosa occasione di incontro e di condivisione con gli enti coinvolti, utile a portare a conoscenza di tutti le molteplici opportunità che da tale attestazione derivano sia per effetto dell’appartenenza alla rete mondiale delle Riserve MAB, sia in termini di possibilità di accesso a risorse economiche aggiuntive per enti pubblici, imprese e per tutti gli attori territoriali coinvolti negli ambiti che riguardano la sostenibilità e lo sviluppo locale - ha sottolineato il consigliere delegato al MAB Giovanni Brogin”. L’iniziativa è stata, inoltre, un momento importante per fare il punto sulle attività svolte dalla Riserva della Biosfera nell’ultimo anno e confrontarsi sui molteplici ambiti di intervento in cui opera, offrendo numerosi spunti di collaborazione e progettazione comune. È stata, poi, un’occasione per ricordare come l’appartenenza alla rete mondiale delle Riserve della Biosfera Unesco oggi non rappresenti soltanto la possibilità di fregiarsi di un ‘brand’ ormai ben noto a livello internazionale su cui tante regioni hanno costruito importanti economie turistiche e commerciali: è anche un’opportunità senza precedenti di accedere a risorse economiche sempre più significative per accrescere il benessere socio-economico e la qualità ambientale del nostro territorio in un momento storico in cui l’attenzione per l’ambiente e per modalità di vita più resilienti è al centro delle agende politiche e del dibattito pubblico. In coda all’incontro la presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino, Cristina Chiappa, ha espresso l’auspicio che “Grazie alla segnaletica turistica di prossima collocazione, la presenza tangibile di questo riconoscimento possa diventare parte del nostro vivere quotidiano, ricordandoci ogni giorno il privilegio di vivere in un'area che costituisce un laboratorio unico di sperimentazione di buone pratiche per la convivenza tra l’uomo e la natura; ciò comporta innanzitutto la responsabilità di trasmettere alle giovani generazioni il bisogno e la necessità di farsi in prima persona custodi dell’incredibile patrimonio che abbiamo, utilizzando in maniera sostenibile le risorse a nostra disposizione nell’obiettivo di costruire una società più vivibile ed equa per tutti”.

