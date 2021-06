Dal parco... al cinema

Il Comune di Bernate Ticino dà un primo segnale di ritorno alla normalità proponendo una serie di appuntamenti con lo scopo di coinvolgere tutti i cittadini.

Con l’ingresso della Lombardia in zona bianca, non solo si allentano le misure anti contagio ma si registra un vivo segnale di ripresa. Il Comune di Bernate Ticino dà un primo segnale di ritorno alla normalità proponendo una serie di appuntamenti con lo scopo di coinvolgere tutti i cittadini. L’evento ‘Pomeriggio al parco’, allora, ha aperto il carnet proposto. Sabato 26 giugno, dalle 16 presso il Parco della Canonica, tutti i bambini sono stati protagonisti di un pomeriggio dedicato al teatro. Ad aprire l’evento è stato lo spettacolo ‘Le lavandaie di una volta’, una scenetta dialettale organizzata dal Centro Ricreativo Gruppo Pensionati, seguito dallo spettacolo organizzato dalla ditta Gioco Fiaba ‘Aria di baci’. La giornata si è conclusa con una merenda per i bimbi offerta da Sodexo. In programma per il mese di luglio c’è, invece, il ‘Cinema sotto le stelle’: sabato 10, presso il campo sportivo dell’oratorio di Casate, ecco la proiezione di ‘Tenet’ una pellicola diretta da Christopher Nolan tra azione, fantascienza e thriller. Mentre sabato 31, in piazza della Pace a Bernate Ticino, verrà proiettato il film d’animazione della Pixar ‘Onword – Oltre la magia’.

