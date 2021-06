Bernate: zero positivi al Covid

Dopo mesi di paure e incertezze, finalmente anche Bernate Ticino, da qualche giorno, è 'Covid free'. A comunicarlo è stato il sindaco Mariapia Colombo.

Dopo mesi di paure e incertezze, finalmente anche Bernate Ticino, da qualche giorno, è 'Covid free'. A comunicarlo è stato il sindaco Mariapia Colombo tramite il canale social del Comune. Nonostante la bella notizia, che fa tirare un lungo sospiro di sollievo, il primo cittadino sottolinea l’importanza di continuare con le misure di contenimento del virus, per non rendere vani gli sforzi fatti sino ad ora. “Le calde giornate estive non devono interrompere il comportamento responsabile di ciascuno, soprattutto nell’indossare la mascherina oltre che mantenere il dovuto distanziamento. Un pensiero per i nostri bambini e ragazzi perché con le attività che iniziano possano trascorrere quella socialità che la pandemia ha loro proibito per troppo tempo e un pensiero per coloro che invece devono ancora pazientare per affrontare l’esame che segna un passo significativo della loro vita studentesca.”

