Cantiere in via Guerciotti

Da lunedì 28 giugno cominceranno i lavori stradali nella zona del cimitero monumentale. L’intervento più impegnativo sarà in via Guerciotti, nel tratto compreso fra viale Gorizia e via Montenevoso, dove si provvederà al risanamento della fondazione stradale e all’asfaltatura. La durata dei lavori è stimata in una settimana. Il passaggio sarà consentito esclusivamente agli autobus e ai residenti; tutti gli altri veicoli che percorrono viale Gorizia e che devono dirigersi verso il centro, giunti all’intersezione con via Guerciotti dovranno quindi proseguire sino all’incrocio con via Dell’Acqua, girare a sinistra e svoltare ancora a sinistra arrivati a incrociare via Montenevoso. Terminati i lavori in via Guerciotti, si aprirà il cantiere in corso Magenta, nel tratto compreso fra la rotatoria con viale Gorizia e l’attraversamento pedonale del cimitero. L’intervento prevede lavori di fresatura e asfaltatura che interesseranno una corsia di marcia alla volta e quindi comporteranno un semplice restringimento della carreggiata. La durata dei lavori dovrebbe essere di due giorni.

