Vigevano: estate di jazz

'A Vigevano Jazz': grande musica mercoledì 30 giugno con il sax tenore di Rick Margitza e la Big Band Jazz Company di Gabriele Comeglio.

Dopo il concerto-tributo dedicato al re dello swing Lelio Luttazzi da parte dell’ensemble della GMA e della vocalist Caterina Comeglio, entra nel vivo la quinta edizione del festival 'A Vigevano Jazz', manifestazione organizzata dal Comune di Vigevano e dall’associazione culturale Jazz Company con il patrocinio della Regione Lombardia e il sostegno di Banca Generali: mercoledì 30 giugno (doppio set alle 20.30 e 22; ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito vigevanoestate.it), per la seconda data della rassegna - inserita nel cartellone di 'Vigevano Estate', il palinsesto di eventi che animeranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi i luoghi più suggestivi della città dei Duchi - è in programma una serata di grande musica con l’appuntamento intitolato 'Rick Margitza meets Jazz Company'. I big della scena internazionale sono sempre stati di casa a Vigevano e anche quest’anno gli organizzatori non si sono smentiti, invitando un grande sassofonista d’Oltreoceano qual è, per l’appunto, Rick Margitza: cresciuto in una famiglia di musicisti (suo nonno paterno, gitano ungherese, è stato un violinista e suo padre è stato uno dei primi violini della Detroit Philarmonic Orchestra), Margitza, classe ’61, ha realizzato 13 album a suo nome, la maggior parte dei quali per la prestigiosa etichetta Blue Note. Il tenorista statunitense, originario di Detroit, ha suonato con star del calibro di McCoy Tyner, Chick Corea, Maria Schneider (con la quale ha vinto un Grammy), Burt Bacharach ed Eddie Gomez. Nel 1989 è entrato a far parte del gruppo di Miles Davis (diventando così l’ultimo tenorista, in ordine cronologico, a suonare con il divino Miles) con il quale ha registrato gli album 'Amandla' e 'The complete Miles Davis in Montreux'. Di Miles, Margitza ricorda: "Collaborare con lui è stata un’esperienza stimolante e divertente allo stesso tempo". Insieme a Rick Margitza si esibirà la Big Band Jazz Company diretta da Gabriele Comeglio, una delle più prestigiose orchestre europee, attiva dall’inizio degli anni Novanta, che tra le sue fila annovera alcuni dei solisti della disciolta orchestra di musica leggera della Rai di Milano. Afferma Gabriele Comeglio: "Rick Margitza è un grande musicista, basti pensare alla sua collaborazione con Miles Davis e ai dischi da solista che ha realizzato fin dai primi anni della sua carriera. In un certo senso, è come se lo conoscessi da sempre, in quanto negli anni Novanta ho trascritto alcuni suoi soli che tuttora utilizzo con i miei studenti. Abbiamo già suonato insieme nel 2019 a Lugano con la Smum Big Band e ora è davvero straordinario che si possa condividere di nuovo il palco, questa volta a Vigevano con la Jazz Company. Suoneremo in prima esecuzione italiana anche alcuni arrangiamenti da lui registrati con la big band dell’Università di Miami: un motivo in più per venirlo ad ascoltare". La Big Band Jazz Company ha al suo attivo oltre 500 concerti in Italia e all’estero e si è esibita con i maggiori solisti di livello internazionale, inclusi Bob Mintzer, Randy Brecker, Dee Dee Bridgewater, Lee Konitz e Franco Ambrosetti. Attualmente è in tour con lo spettacolo 'Massimo Lopez & Tullio Solenghi show'. Nel corso della serata verrà premiato un talento emergente, il sassofonista Alessio Dal Checco, studente del biennio presso i Civici Corsi di Jazz di Milano diretti da Enrico Intra. Infine, per l’evento di chiusura della quinta edizione di 'A Vigevano Jazz', lunedì 5 luglio andrà in scena lo spettacolo 'Bird lives!', che verrà presentato in anteprima assoluta e che vedrà protagonisti il quintetto del trombettista Emilio Soana e l’attore Cochi Ponzoni (voce recitante). Lo spettacolo ripercorrerà la vita sregolata di Charlie 'Bird' Parker, il musicista che ha rivoluzionato la storia del jazz e che ha inventato il be-bop. Emilio Soana è stato la prima tromba per eccellenza di molte big band, italiane ed europee: nel corso della sua lunga carriera ha suonato con i più grandi nomi del jazz e del pop internazionale, da Ray Charles a Stevie Wonder, da Mina a Natalie Cole, solo per citarne alcuni. Cochi Ponzoni, che interpreterà Charlie Parker attraverso alcune interviste originali dell’epoca, è un attore amatissimo dal pubblico italiano fin da quando, alla fine degli anni ’70, esordì sul piccolo schermo con l’inseparabile Renato Pozzetto, dando vita a show che hanno influenzato la storia della comicità italiana.

