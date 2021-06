Presentato il 1° Festival del Castello, la rassegna di eventi estivi 2021 a Somma Lombardo organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Visconti di San Vito, Pro Loco Somma, Nuova Compagnia Anni Verdi, Dischi Volanti, biblioteca comunale e Programma Nati per leggere.

Presentato il 1° Festival del Castello, la rassegna di eventi estivi 2021 a Somma Lombardo organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Visconti di San Vito, Pro Loco Somma, Nuova Compagnia Anni Verdi, Dischi Volanti, biblioteca comunale e Programma Nati per leggere. “Per la prima volta in tanti anni il cortile d’onore del Castello Visconti fa da scenografia e fondale d’eccezione a quasi tutti i 16 appuntamenti in calendario”, sottolinea l’assessore alla Cultura Raffaella Norcini. Gli eventi abbracciano diverse discipline artistiche e sono realizzati con il supporto di alcune associazioni del territorio. Ci sono gli spettacoli teatrali sotto la direzione artistica di Michela Prando, attrice, regista e pedagogista e in collaborazione con Pro Loco Somma. 'Fame mia – Quasi una biografia' di e con Annagaia Marchioro, andato in scena il 18 giugno. 'A riveder le stelle. Il Paese della Commedia' della stessa Prando, spettacolo che il 17 luglio metterà in scena estratti della Divina Commedia di Dante. “Alfonsina Strada – una corsa per l’emancipazione” della Compagnia Luna e Gnac Teatro, in programma il 6 agosto, sulla prima donna a competere in gare maschili come il Giro d’Italia. Chiude la serie il 29 agosto 'Novecento – La leggenda del pianista sull’oceano' di Alessandro Baricco, monologo recitato da Stefano Orlandi con l’accompagnamento di Paolo Mingardi al pianoforte. Il palinsesto musicale con i concerti di Andrea Parodi il 25 giugno, Thom Chacon e Tony Garnier (bassista di Bob Dylan) il 10 luglio e James Maddock il 30 luglio, è curato dallo stesso Parodi, cantautore e anima del Festival Storie di Cortile che ha già portato a Somma Lombardo in passato artisti di fama internazionale. Il 3 luglio torna la Nuova Compagnia Anni Verdi con 'All’inizio di tutto c’è sempre una donna', mentre il 4 settembre dieci giovani performers del laboratorio di teatro della stessa compagnia si esibiranno nello spettacolo immersivo 'Inferno', una riscrittura contemporanea dell’inferno dantesco. Un altro gradito ritorno è quello del trio comico dei Dischi Volanti, formato da Matteo, Italo e Barnaba, che il 24 luglio proporrà 'Allontanarsi dalla Zona Gialla', spettacolo che ironizza sul momento presente unendo il tipico annuncio da stazione "Allontanarsi dalla linea gialla" e la, ormai famosissima, 'zona gialla'. La rassegna del 'Cinema sotto le stelle' viene riproposta anche quest’anno dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione della Pro Loco Somma, con quattro date, tutte il mercoledì: il 14 e il 21 luglio presso il cortile d’onore del Castello, il 28 luglio a Mezzana e il 4 agosto a Coarezza. Infine, due appuntamenti anche per i bambini più piccoli, da zero a sei anni. Le letture nel parco di corso Europa, ideate e condotte da Serena Preveato e Stefania Leoni, volontarie lettrici del programma 'Nati per leggere', hanno debuttato quest’anno il 19 giugno e verranno replicate il 17 luglio.

