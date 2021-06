"Lombardia: servono 2,8 milioni di vaccini mRNA"

Una puntualizzazione, che suona anche come un appello. A farla è Guido Bertolaso, in merito alla campagna vaccinale e, in particolar modo, alle forniture dei vaccini.

Una puntualizzazione, che suona anche come un appello. A farla è Guido Bertolaso, in merito alla campagna vaccinale e, in particolar modo, alle forniture dei vaccini. "A luglio, infatti - ha detto - potrebbe esserci qualche problema relativo a possibili forniture di vaccini mRNA. Alla Lombardia ne serviranno circa 2,8 milioni. Pertanto, è chiaro che una carenza creerebbe difficoltà non solo alla nostra regione, ma a tutte quelle più virtuose che hanno una pianificazione a medio lungo termine. Noi abbiamo 100.000 prenotazioni al giorno fino al 4 agosto. Se dovessimo ricevere forniture inferiori a questi quantitativi ci sarebbero problemi. Siamo tutti consapevoli di questa problematica, comunque nel cassetto abbiamo già un Piano B".

