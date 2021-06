Ospedali migliori: 5 lombardi

Volendo usare quel modo di dire... "Batti cinque". Già cinque, proprio come gli ospedali lombardi tra i migliori al mondo secondo 'World's Best Smart Hospitalis 2021'.

Volendo usare quel famoso modo di dire... "Batti cinque". Già cinque, proprio come gli ospedali lombardi tra i migliori al mondo secondo l'indagine 'World's Best Smart Hospitalis 2021'. Dall'istituto clinico Humanitas (primo italiano e 34esimo mondiale), passando per il San Raffaele - gruppo San Donato (al 58° posto), quindi il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (218), il Centro Cardiologico Monzino (222) e l'Istituto Europeo di Oncologia-IEO (223), insomma, la 'nostra' regione si conferma, ancora una volta, una delle eccellenza per la sanità. Più nello specifico, infatti, la graduatoria, stilata da Newsweek con il supporto di Statista, elenca 250 strutture ospedaliere, appunto, al mondo, prendendo in considerazione la capacità di avvalersi delle tecnologie più avanzate, l'uso di intelligenza artificiale, la chirurgia robotica, la telemedicina e la presenza di servizi digitali. E da qui, allora, ecco l'indicazione finale sulle singole realtà. "Si tratta di un risultato straordinario - ha dichiarato la vicepresidente della Lombardia, nonché assessore al Welfare, Letizia Moratti - che conferma la grande qualità lombarda, sia pubblica che privata, a livello nazionale ed internazionale. Mi auguro che con l'istituzione delle aziende ospedaliere la sanità pubblica possa incrementare ulteriormente la propria presenza a questi livelli".

