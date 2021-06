Tanti telespettatori 'Azzurri'

Se in campo la Nazionale di Roberto Mancini ha costruito tre successi su tre partite, altrettanto ha fatto nei dati sui piccoli e grandi schermi.

Se in campo la Nazionale di Roberto Mancini ha costruito tre successi su tre partite, conquistando il primo posto nel girone senza subire nemmeno una rete, altrettanto ha fatto nei dati sui piccoli e grandi schermi: ancora una volta, infatti, gli 'Azzurri' sono stati seguiti da tantissimi milioni di tifosi e appassionati. Complessivamente, sommando i dati di Rai 1 e Sky Sport 1, la partita tra Italia e Galles è stata vista da oltre 13 milioni di telespettatori, con uno share che è arrivato a sfiorare il 69%. Nello specifico, su Rai 1 la gara ha fatto registrare 11.460.000 persone (60% di share), mentre su Sky si sono collegati in media 1 milione 672 mila spettatori, per l’8,75% di share.

