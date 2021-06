JKS: esami 1° e 2° Dan

Gli atleti del Japan Karate Shotokan di Castano sono tornati sul tatami per gli esami di 1° e 2° Dan, dopo il lungo 'stop' dovuto all'emergenza Covid-19.

Si dice che "Gli esami non finiscono mai", ma al Japan Karate Shotokan di Castano Primo, beh... sono appena cominciati. O meglio, sarebbe più giusto, ricominciati dopo il lungo 'stop' dovuto all'emergenza Covid-19. E, allora, ecco che gli atleti, proprio nei giorni scorsi, sono tornati sul tatami per il primo e secondo Dan. Più precisamente, a mettere alla prova tutte le loro qualità e capacità sono stati Martina Gardon, Chiara Caccamo, Francesca Rudoni, Sofia Fassi, Gabriele Bianchini, Lorenzo Comerio, Simone Barbi, Matteo Crespi e Simone De Cusatis (1° Dan); mentre per il 2° Claudia Comerio, Elisa Battioli e Federico Rocco Briatico. "E' stato davvero emozionante rivedere i ragazzi cimentarsi con gli esami - spiega il presidente del JKS, Gianni Longo - Con la pandemia, purtroppo, si è dovuto rinunciare a tanti appuntamenti che, ormai, per la nostra società e per i nostri karateki facevano parte quasi della quotidianità. Essere di nuovo qui, con questo primo appuntamento dopo il lockdown, pertanto, è un traguardo importante e che ci riempie di gioia".

