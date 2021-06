L'Italia cerca il 'tris'

La Nazionale in campo contro il Galles nell'ultima partita del girone. Se vinciamo sarebbero tre su tre e, soprattutto, vorrebbe dire primo posto in classifica.

Dicono che il 'tre' sia il numero perfetto. E proprio a questo, allora, punteranno gli Azzurri. Tre su tre, insomma, perché se dovessimo vincere anche l'ultima sfida degli Europei contro il Galles, usciremmo dal campo imbattuti nella fase a gironi. C'è tanta voglia di farcela e, visto quello che è accaduto nelle prime due gare (3-0 con la Turchia e stesso risultato pure con la Svizzera), alla fine i presupposti ci sono tutti, eccome. Il ct Roberto Mancini, che molto probabilmente, essendo già qualificati agli ottavi, schiererà una formazione con alcuni cambi, sa bene, però che la concentrazione va tenuta sempre alta e in questa direzione, dunque, ha lavorato e sta lavorando, in attesa del fischio d'inizio. Non solo, perché, va bene avere staccato in anticipo il pass per il prossimo turno, ma non dimentichiamoci che battere il Galles significherebbe arrivare primi in classifica ed è l'obiettivo che non vogliamo fallire.

