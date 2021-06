Già cominciato ormai da alcuni giorni e pronto ad arrivare anche a Milano il tour 'Guida per bene' dei volontari Anpas.

Già cominciato ormai da alcuni giorni e pronto ad arrivare anche a Milano il tour 'Guida per bene' dei volontari Anpas. Fino al 28 giugno ecco, infatti, l'appuntamento che attraverserà l'Italia per promuovere la sicurezza stradale con il progetto 'Buonastrada', finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dalla guida in stato di ebrezza alla distrazione: tanti i comportamenti scorretti e pericolosi assunti da chi è in strada in auto, moto, in biciclettao a piedi. Con 'Guida per bene' i volontari Anpas stanno promuovendo e promuoveranno i comportamenti virtuosi in strada attraverso dimostrazioni pratiche e interattive sui livelli di consapevolezza del target di piazza, con l’illustrazione di pericoli e soluzioni correttive e il contrasto di comportamenti scorretti e dannosi per la salute delle persone (come il consumo di alcol o l'uso improprio dei cellulari al volante) e con effetti negativi sulla sicurezza stradale. Dalla Sicilia alla Valle D’Aosta: le tappe del tour nazionale hanno visto coinvolte le città di Siracusa, Catanzaro Lido, Senigallia, Rimini, quindi domenica toccherà a Milano e, successivamente, Aosta, Torino, Viareggio, Città di Castello, Sperlonga, Capua e Potenza. E per la realizzazione del progetto Anpas si è avvalsa del prezioso contributo di un pool di collaboratori: ACI (Automobile Club d’Italia), AIASF (Associazione italiana assistenti sociali), Ordine Assistenti Sociali Calabria, Ordine Assistenti Sociali Sardegna, Società della Salute area pratese, Università Verde Bologna/Associazione Antartide, Coordinamento Toscano Gruppi Auto Aiuto, Associazione Cerchio Blu (in soccorso dell’emergenza); oltre ai Comitati regionali Anpas Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto e Croce Bianca di Bolzano e di Tesero.

