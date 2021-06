Legnano: open day vaccinale

Si terrà sabato 26 giugno, dalle 9 alle 16, nell’ospedale nuovo di Legnano, l’open day per i cittadini con età maggiore o uguale a 60 anni residenti a Legnano.

Si terrà sabato 26 giugno, dalle 9 alle 16, nell’ospedale nuovo di Legnano, l’open day per i cittadini con età maggiore o uguale a 60 anni residenti a Legnano non ancora vaccinati e che non abbiano una prenotazione in corso per ricevere la vaccinazione anti covid 19. ATS Milano ha individuato 11 Comuni del territorio per verificare la possibilità di innalzare la percentuale di vaccinati tra gli ultra sessantenni, e fra questi rientra Legnano. In città, a oggi, la percentuale di vaccinati in questa fascia d’età si aggira intorno all’80%. I due vaccini indicati per gli ultrasessantenni sono Johnson & Johnson e Astrazeneca; nella misura del possibile e delle disponibilità si cercherà di utilizzare il vaccino monodose. La somministrazione sarà effettuata da medici di medicina generale. Il consiglio è di recarsi in ospedale in base alla lettera del cognome: A – L dalle 9 alle 12.30; M – Z dalle 12.30 alle 16.

