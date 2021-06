Fratelli d'Italia nel Castanese

Cresce in termini numerici, sia a livello nazionale che locale, il sostegno a Fratelli d’Italia. Il gruppo, la scorsa settimana, era presente in piazza mercato a Cuggiono.

Cresce in termini numerici, sia a livello nazionale che locale, il sostegno a Fratelli d’Italia. Il gruppo, molto attivo anche nei nostri paesi, la scorsa settimana era presente in piazza mercato a Cuggiono, ma si sta organizzando per le elezioni di Turbigo e Corbetta, oltre ad avere la volontà di aprire circoli in ogni paese. Presenti i rappresentanti locali: Giuliana Soldadino, Andrea Azzolin e Marco Maltagliati. Ospiti per la particolare occasione anche l’onorevole Lucrezia Mantovani e l’ex vice presidente di Regione Lombardia Mario Mantovani. Ora l’obiettivo è crescere sui territori e trovare nuovi iscritti.

