Elezioni: quando si vota?

Le elezioni amministrative seguiranno il solco tracciato dalle Regionali, dunque il voto verrà calendarizzato in una finestra compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre.

Se una cosa è certa è che per quanto riguarda il rinnovo dei Consigli Comunali e Regionali previsto per la primavera 2020, questo non avverrà come preventivato. Dunque, quando potremo votare? Per dare una risposta su quello che sarà il futuro elettorale dei nostri comuni chiamati al voto nel 2020 (Cuggiono, Legnano, Parabiago e probabilmente Vittuone) è necessario avere come quadro di riferimento l’evolversi politico dei fatti relativi alle Regioni. Le Regioni chiamate al voto sono sei: Puglia, Veneto, Liguria, Campania, Toscana e Marche. Di queste le prime quattro hanno manifestato l’intenzione, data la situazione di criticità sanitaria, di poter spostare l’appuntamento elettorale non oltre l’estate. L’interlocuzione con il governo, tuttavia, non è stata particolarmente fruttifera, in quanto è stato lo stesso esecutivo senza tenere conto alcuno delle indicazioni delle Regioni chiamate al voto a ricalendarizzare l’appuntamento. Ed è così che per Decreto-legge del Consiglio dei ministri si è previsto che il termine dell’incarico alle attuali amministrazioni sia prorogato sino al 31 agosto 2020, per consentire, da quel momento, di realizzare l’election day nei successivi 60 giorni. Dunque, tra il 6 settembre e il 1° novembre. Le elezioni amministrative seguiranno il solco tracciato dalle Regionali, dunque attualmente le disposizioni parlano di un voto che verrà calendarizzato in una finestra compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre, con un’inevitabile proroga delle amministrazioni in carica. Cuggiono, Legnano e Parabiago potrebbero quindi essere chiamate a eleggere i propri rappresentanti in autunno, sempre che qualcosa ancora non cambi. Le pressioni, infatti, provenienti dalle Regioni per garantire il diritto di voto sono forti e non è da escludere che il Governo possa soddisfarle.

