'Crespi SpA': bonifica fatta

Un reportage ne aveva documentato la situazione. Adesso l'area è stata bonificata, come ha spiegato anche il sindaco di Buscate, Fabio Merlotti.

Ricordate a novembre 2019, quando su Facebook nel gruppo ‘Sei di Buscate se...’ era stato pubblicato un reportage fotografico che documentava lo stato pietoso in cui versava la Giovanni Crespi SpA, ex ditta conciaria situata sul confine tra Buscate e Cuggiono, chiusa nel 2015 e da allora abbandonata? Ebbene, ciò che era stato fotografato era a dir poco preoccupante: bidoni di polveri e coloranti chimici, velli e pelli già conciate di animali abbandonati, cataste di cartoni e bancali lasciati a marcire... Il sindaco Fabio Merlotti si apprestò a dire che di lì a poco ci sarebbe stata la bonifica del luogo, con la rimozione dei materiali pericolosi e la messa in sicurezza. È di pochi giorni fa la diffusione di un altro video, sempre a opera di Marco Alessandro David Patania, che sempre si è introdotto nella fabbrica dismessa, per documentare se effettivamente i lavori di bonifica erano stati fatti davvero e... con sua grande sorpresa, sì, la fabbrica è stata bonificata! Più volte nel video lo si sente esclamare: “Complimenti al sindaco, che ha fatto davvero ciò che predicava, c’è di che esserne felici!”. “Avevamo promesso che le cose sarebbero state fatte e le abbiamo fatte, senza troppo clamore – commenta il primo cittadino – Avrebbe potuto essere una potenziale bomba ecologica e invece abbiamo scongiurato questo disastro”.

