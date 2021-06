La Nazionale Italiana di calcio è pronta per la seconda sfida del girone ad 'Euro 2020'. Vincendo contro la Svizzerra, gli Azzurri staccherebbero già il pass per gli ottavi.

Volendo scomodare addirittura Enrico di Navarra e modificando in parte quella sua celebre frase per riportarla (non ce ne voglia!) al mondo del calcio, beh... verrebbe quasi da dire che "La Svizzera val bene una messa". Già, perché vincere proprio contro la Nazionale di Petkovic, nella seconda partita di questi Campionati Europei, significherebbe, infatti, per la Nazionale Italiana staccare con un turno di anticipo il pass per gli ottavi. E, allora, forza Azzurri, le possibilità ci sono tutte, eccome, anche dopo il buon risultato con la Turchia, nella gara inaugurale. Certo, non sarà facile, visto che in molti, prima che la competizione cominciasse, vedevano appunto gli svizzeri quali 'nostri' concorrenti diretti del girone, ma è anche vero che il ct Roberto Mancini è riuscito a dare un'impronta importante al gruppo, sia sotto l'aspetto tecnico, sia, in modo particolare, per quanto riguarda la coesione. La forza di squadra, insomma: è a questo che si è lavorato negli ultimi anni ed è questo che è emerso al debutto ad 'Euro 2020'. Ed è da qui, pertanto, che bisogna partire ogni volta che si scende sul terreno di gioco. La strada è tracciata, continuiamo a seguirla.

