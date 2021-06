Marco è di bronzo

Marco Zanzottera, di Busto Garolfo e giovane atleta dell'Unione Sportiva Sangiorgese, ha conquistato il terzo posto ai campionati italiani juniores.

In passato, su quella pista, hanno lasciato il segno molti giovani di belle speranze che poi si sono ritagliati un posto di primo piano nel mondo dell'atletica leggera. E sogni di gloria può legittimamente coltivare anche il giovane atleta dell'Unione Sportiva Sangiorgese, Marco Zanzottera, bustese 'doc', che dalla pista di Grosseto è tornato con la medaglia luccicante del terzo posto ottenuto ai campionati italiani juniores. Che Busto Garolfo metta la propria firma in imprese sportive di tutto rilievo, del resto, non costituisce una novità. Non più tardi di alcuni giorni fa aveva ottimamente figurato anche al 'Meeting Silver Lombardia' che si è disputato a Zogno, nel cuore della Valle Brembana in territorio bergamasco. Un'impresa, la sua, che costituisce certamente motivo di grande orgoglio per lui ma anche per un intero paese e le parole del sindaco Susanna Biondi fotografano il concetto alla perfezione. Il primo cittadino definisce il bronzo ottenuto dal giovane Marco nella gara dei 5000 metri "Un motivo di soddisfazione per tutti noi". E aggiunge che Busto Garolfo è "orgogliosa" della sua prestazione.

