Chiusure sulla 336 della Malpensa

Inizieranno questa sera (14 giugno) le fasi conclusive per la rimozione delle strutture provvisorie utilizzate nelle precedenti fasi di lavoro, che hanno interessato la galleria di Cardano al Campo sulla SS 336 dell'Aeroporto della Malpensa. Nel dettaglio, la Statale verrà chiusa al traffico dallo svincolo di Cardano al Campo Centro (km 5,500), fino a quello di Casorate Sempione (km 7,720) stanotte e domani 15 giugno dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Durante la chiusura al traffico della SS 336 saranno istituite le seguenti deviazioni: direzione Terminal 1 – Autostrada A4, uscita dalla SS 336 allo svincolo Cardano al Campo Centro – zona Industriale al km 5,500, prosecuzione su via Enrico Fermi fino alla rotatoria che incrocia via per Castelnovate, svolta a sinistra su via per Castelnovate, via Papa Giovanni XXIII (SP15), rientro in SS 336 al km 7,720 allo svincolo Casorate Sempione; direzione A8, uscita dalla SS 336 allo svincolo Casorate Sempione al km 7,720, prosecuzione su SP 15, via Papa Giovanni XXIII, via per Castelnovate fino alla rotatoria che incrocia via E. Fermi, svolta a destra in via E. Fermi, prosecuzione fino allo svincolo di Cardano al Campo Centro – Zona Industriale e rientro in SS 336 al km 5,500.

