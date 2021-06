Malore per Eriksen: massaggio cardiaco in campo

Il malore improvviso durante la partita tra la 'sua' Danimarca e la Finlandia per gli Europei. L'interista si accascia sul terreno di gioco; soccorso, gli viene praticato il massaggio cardiaco, prima di trasferirlo in ospedale.

Gli sguardi fissi nel vuoto, il silenzio, le lacrime, la lunga e terribile attesa e quel giocatore, a terra privo di sensi, soccorso dallo staff medico. E' Christian Eriksen, uno dei giocatori simbolo della Danimarca. Un malore improvviso, proprio mentre è in campo con la sua Nazionale nella sfida dei Campionati Europei contro la Finlandia. L'interista che si accascia sul terreno di gioco; è immobile e, subito, allora ecco che arrivano i soccorritori. Non c'è tempo da perdere, si interviene e lo si fa con il massaggio cardiaco che va avanti a lungo, mentre i suoi compagni di Nazionale si mettono davanti a lui per proteggerlo. Nello stadio, tutti si bloccano: ci sono paura, preoccupazione e ansia. La gente si abbraccia, piange e cerca di capire che cosa sia accaduto e stia accadendo. Ad un certo punto il ct danese corre verso la tribuna opposta: c'è la moglie di Eriksen che chiede di entrare in campo e viene, immediatamente, abbracciata dallo stesso Hjulmand e poi da Kjaer e Schmeichel. Minuti di terrore, fino a che il numero 10 danese viene messo sulla barella e portato fuori dal Parken, intubato, tra gli applausi di tifosi, per raggiungere l'ospedale.

