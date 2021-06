Polizia locale: "Ridurre disagi psicologici"

Convocare in tempi brevi un tavolo di lavoro ed avviare un percorso comune tra Regione Lombardia, Sindacati ed Anci per prevenire e ridurre il disagio psichico e psicologico al quale sono fortemente esposti gli operatori della Polizia locale lombarda.

Convocare in tempi brevi un tavolo di lavoro ed avviare un percorso comune tra Regione Lombardia, Sindacati ed Anci per prevenire e ridurre il disagio psichico e psicologico al quale sono fortemente esposti gli operatori della Polizia locale lombarda. E' questo l'esito dell'incontro tenutosi a palazzo Lombardia tra l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ed i sindacati Cgil Cisl e Uil Funzione Pubblica. L'assessore De Corato, nel corso dell'appuntamento, ha sottolineato che Regione Lombardia ha scritto a tutti i sindaci lombardi ed ai Comandali delle Polizie locali evidenziando che "La giunta Regionale sta avviando interventi formativi con Polis Lombardia e azioni preventive e di supporto agli operatori della Polizia locale grazie alla collaborazione dei Servizi di Psichiatria e dei Servizi di Psicologia delle Ats e Asst garantendo al personale l'accesso alle prestazioni. In itinere anche la possibilità di formalizzare Protocolli tra le Aziende sanitarie e gli Enti Locali, finalizzati a promuovere, nei territori di rispettiva competenza, il benessere psichico e il trattamento precoce del distress psicologico nel personale della Polizia locale". "Siamo ben consapevoli - ha evidenziato l'assessore - di un preoccupante aumento dello stress da lavoro correlato e di disagio psichico nel personale della Polizia locale lombarda, condizione che ha portato negli ultimi mesi anche all'evidenza di atti autolesivi". "La Polizia locale - ha evidenziato De Corato - riveste un ruolo tradizionalmente molto esposto in tal senso, ma il perdurare della condizione pandemica ha accentuato il problema". Altri punti in comune tra l'assessore De Corato e i sindacati sono stati la questione di genere e l'incentivazione della formazione a distanza, elementi di lavoro per le prossime riunioni.

