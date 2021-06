Covid e giovani: prevenzione e cura

"Il Covid ha lasciato un marchio indelebile nelle vite dei giovani. Lo dimostrano le statistiche legate ai disturbi psichiatrici nell’adolescenza e nella prima infanzia".

“Il Covid ha lasciato un marchio indelebile nelle vite dei nostri giovani. Lo dimostrano le statistiche legate ai disturbi psichiatrici nell’adolescenza e nella prima infanzia. Sono una macchia d’olio inarrestabile. La politica non può restare inerme. Il via libera all'unanimità alla mozione che ho presentato su questo tema è un passo importante verso una risposta più rapida e adeguata alle nuove emergenze”. Lo ha detto Luca Del Gobbo, consigliere regionale di Noi con l’Italia. “Abbiamo chiesto una maggior integrazione dei servizi – ha spiegato Del Gobbo –, un aumento degli strumenti in ottica di prevenzione e un accesso meno burocratico e più accogliente alle strutture che rispondono alle difficoltà di bambini e ragazzi. E poi è necessario il massimo coinvolgimento del privato sociale”. Le richieste saranno inserite nel lavoro di aggiornamento della legge regionale 23/2015 sul sistema sanitario lombardo. “Bisogna agire in fretta per calibrare la rete di servizi, già eccellente, su un contesto mutato – ha concluso Del Gobbo –. Può sembrare poco. Ma anche da un servizio più adeguato potrà aprirsi una strada per risollevare i nostri giovani. Non l’unica, certamente, ma una tra le più necessarie. Il nostro futuro dipende da questo presente. Guai a sottovalutare la ferita che l’emergenza sanitaria ha inferto ai nostri giovani. La politica dovrà fare la sua parte”.

