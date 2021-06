"Presidente Mattarella sempre vicino"

"Ringrazio il presidente Mattarella per la costante vicinanza alla nostra terra, così colpita, eppure così reattiva". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia".

"Ringrazio il presidente Mattarella per la costante vicinanza alla nostra terra, così colpita, eppure così reattiva". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia rivolgendosi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una "costante vicinanza" declinata nelle visite del Capo dello Stato prima a Codogno, poi a Bergamo e in queste ultime settimane a Brescia e Cremona. "E che - come ricorda sempre il governatore Fontana - non è mai mancata durante i giorni più duri della pandemia, con ripetute e frequenti telefonate in cui voleva sempre essere informato, mi incoraggiava a non desistere ed esprimeva vicinanza lombardi".

