La cornice sarà quella del Castello; i nomi, poi, davvero grandi, anzi grandissimi. Un luglio, insomma, con tanti straordinari artisti a Vigevano.

La cornice sarà quella del Castello; i nomi, poi, davvero grandi, anzi grandissimi. C'è chi l'ha già ribattezzato un luglio col 'botto' e, in fondo, diversamente non potrebbe essere, perché la rassegna 'Estate in Castello' di Vigevano porterà sul palco una serie di straordinari artisti. Allora pronti via il 9 con Umberto Tozzi, quindi il 10 ecco Nek, mentre il 12 sarà la volta di Francesco Renga e la sera dopo Francesco De Gregori. Ancora, il 14 spazio a Giorgio Panariello, per poi lasciare il posto a Gigi D'Alessio (il 17), Gianna Nannini (19), Fiorella Mannoia (20) e Samuele Bersani (21). Ultimi tre appuntamenti il 24, 25 e 28 luglio con Giusy Ferreri, Antonello Venditti e Marco Masini. Nel cortile del Castello Sforzesco, pertanto, verrà allestita un'area spettacolo con 1000 posti a sedere. Gli spettacoli inizieranno elle 21, ma l'ingresso sarà contingentato, dunque si consiglia di arrivare con anticipo (ingresso a partire dalle 20.15). Prevendite su ticketone.it e nei punti autorizzati. Informazioni: servizioclienti [at] friendsandpartners [dot] it info [at] promoterpv [dot] it oppure 340.5334916. Da sottolineare, inoltre, che la programmazione è in via di definizione, dunque non mancheranno altre sorprese.

