Vaccinazioni 12-29 anni: adesione al 40%

Percentuale di adesione attorno al 40% in Lombardia per la campagna vaccinale dei giovani 12-29 anni. "Un dato alto - ha spiegato la vicepresidente Letizia Moratti - che mostra quanto i ragazzi abbiano capito l'importanza del vaccinarsi per se stessi e per gli altri".

Percentuale di adesione attorno al 40% in Lombardia per la campagna vaccinale dei giovani 12-29 anni. "Un dato alto - ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti - che mostra quanto i ragazzi abbiano capito l'importanza del vaccinarsi per se stessi e per gli altri. Consente a loro, infatti, di muoversi più liberamente e anche nelle relazioni sociali. Per la collettività perché permetterà di riprendere in sicurezza la frequenza nelle scuole, quando si parlerà di ritorno, e le relazioni familiari. Penso in particolare a quelle con i nonni'. GENITORI, SCUOLE E RITORNO NORMALITÀ - "Questo sarà importante - ha aggiunto Moratti - anche per i genitori. Perché quelli che lavorano potranno sapere che i loro figli vaccinati, che hanno tra i 12 e i 18 anni, sono a scuola in presenza e quindi non in Dad. Quindi anche per i genitori sarà più facile conciliare vita lavorativa e quella di famiglia. Un'adesione importante quella della fascia 12-29 anni - ha concluso l'assessore al Welfare - che ci auguriamo cresca ancora visto che le prenotazioni sono scattate solo da pochi giorni. Il dato attuale ci fa davvero ben sperare, per arrivare ad autunno più sereno che ci porti a una vita 'più normale'. Perché il tema sanitario è importante, ma è importante anche riprendere la vita sociale e lavorativa nel modo più normale possibile'.

