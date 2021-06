Rimborso bollo agenti commercio

Regione Lombardia rimborsa il bollo auto 2020 agli agenti di commercio. "L'ennesimo, importante provvedimento che va nella direzione di sostenere il settore produttivo".

"L'ennesimo, importante provvedimento che va nella direzione di sostenere il settore produttivo della Regione. In questo caso, diamo un segnale positivo agli intermediari di commercio che, come altre categorie, sono state fortemente penalizzati dalla pandemia". Così l'assessore regionale Davide Caparini (Bilancio e Finanza) commenta l'approvazione della giunta della delibera che prevede il risarcimento del bollo auto per il 2020. "L'iniziativa intrapresa con l'assessore Guidesi - prosegue Caparini - conferma tutta la concretezza che sta caratterizzando l'azione di Regione Lombardia per favorire la ripresa economica dimostrando, per quanto di nostra competenza, la vicinanza ad ogni settore economico".

